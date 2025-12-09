Nuovo Ruggi impresa Manelli in crisi

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora prima di essere innalzati, tremano già i pilastri sui quali dovrà nascere il nuovo ospedale di Salerno. La Manelli costruzioni, l’azienda pugliese che sta realizzando il nuovo ospedale di Salerno, un appalto da mezzo miliardo di euro, vinto in un’associazione temporanea di imprese con altre aziende, sta affrontando una crisi di liquidità estremamente grave. Basta sfogliare i giornali in tutte le province dove l’impresa considerata un colosso delle costruzioni con sede a Monopoli ha cantieri importanti, per scoprire che c’è crisi. In molti cantieri importanti in cui l’azienda opera in tutta Italia è subentrata la CMC di Ravenna con un fitto di ramo d’azienda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo Ruggi, impresa Manelli in crisi

Nuovo Ospedale Ruggi, nasce un Ufficio Speciale per guidare la transizione

RADIO BUSSOLA 24. . Radio Bussola 24 - La Bussola del Mattino Un nuovo spazio di cura nasce al Ruggi di Salerno ? Grazie alla donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, una nuova camera post CAR-T è oggi realtà. Un gesto concreto c - facebook.com Vai su Facebook

Manelli, Hitachi e Alstom realizzeranno il nuovo tram di Brescia - Brescia Mobilità ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Manelli, Hitachi Rail e Alstom, la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 di Brescia, che collegherà le ... Da ansa.it