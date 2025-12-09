Nuovo ospedale data cruciale | si sposta il pronto soccorso
Giovedì 11 dicembre segnerà una data importante per l'ospedale Santa Maria degli Angeli: Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza, Degenza Breve Internistica e Radiologia d'Urgenza traslocheranno negli spazi definitivi del Nuovo Ospedale. Un'operazione complessa, organizzata nei minimi dettagli dalla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Diagnosi: ora la Pet è all’interno dell’ospedale, taglio del nastro per il nuovo tomografo
Il nuovo ospedale di Portogruaro presentato in Municipio, investimento da 26 milioni
"Nuovo ospedale, per ora soltanto annunci"
Il Nuovo ospedale di Siracusa rischia ritardi: l’Osservatorio Civico segnala fondi mancanti e scadenze amministrative critiche per l’indizione della gara d’appalto entro il 2025 #OsservatorioCivico ? - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo ospedale di Padova, Zaia “Svolta decisiva con l’accordo Regione-Inail e AOUP” dlvr.it/TPdGJC Vai su X
Nuovo ospedale di siracusa: gara d’appalto a rischio slittamento - I computi metrici e il QE del progetto definitivo sono stati calcolati utilizzando il prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2024 ... Si legge su siracusanews.it
