Nuovo ospedale data cruciale | si sposta il pronto soccorso

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre segnerà una data importante per l'ospedale Santa Maria degli Angeli: Pronto Soccorso, Medicina d'Urgenza, Degenza Breve Internistica e Radiologia d'Urgenza traslocheranno negli spazi definitivi del Nuovo Ospedale. Un'operazione complessa, organizzata nei minimi dettagli dalla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Diagnosi: ora la Pet è all’interno dell’ospedale, taglio del nastro per il nuovo tomografo

Il nuovo ospedale di Portogruaro presentato in Municipio, investimento da 26 milioni

"Nuovo ospedale, per ora soltanto annunci"

nuovo ospedale data crucialeNuovo ospedale di siracusa: gara d’appalto a rischio slittamento - I computi metrici e il QE del progetto definitivo sono stati calcolati utilizzando il prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2024 ... Si legge su siracusanews.it