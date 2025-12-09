Nuovo impianto di videosorveglianza per la piazza di Pinarella | sarà donato dai condomini del centro commerciale

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il condominio del centro commerciale di Pinarella realizzerà a proprie spese e donerà al Comune di Cervia un impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere che controlleranno Piazza della Repubblica, per potenziare le condizioni di sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

