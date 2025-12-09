Nuovo impianto di videosorveglianza per la piazza di Pinarella | sarà donato dai condomini del centro commerciale
Il condominio del centro commerciale di Pinarella realizzerà a proprie spese e donerà al Comune di Cervia un impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere che controlleranno Piazza della Repubblica, per potenziare le condizioni di sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”
Vendita Stadio San Siro, accordo trovato tra Comune di Milano, Inter e Milan, domani il via libera a demolizione, nuovo impianto entro il 2031
Milano approva la vendita dello stadio Meazza di San Siro, è davvero il momento per la costruzione di un nuovo impianto sportivo?
?Prosegue il cantiere del nuovo impianto sportivo polivalente indoor che sorgerà nel comparto CA9 del PRG di Manfredonia #manfredonia #opera #palazzettodellosport - facebook.com Vai su Facebook
La costruzione di un nuovo impianto da 20 GWh per batterie al sodio nel distretto tecnologico di Suining, nella regione cinese del Sichuan, sembra segnare l’ingresso della ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/LZcYsu #accumuliCina #bess Vai su X
