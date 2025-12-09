Nuovo ds Juve | Ottolini perde posizioni spunta quel nome a sorpresa dall’Inghilterra! Valutazioni in corso da parte di Comolli

Nuovo ds Juve, colpo di scena per la scrivania: l’ex Genoa resta in corsa ma Comolli ora pensa al fedelissimo inglese, casting aperto. La  Juventus  è ancora un cantiere aperto, non solo in campo dove  Luciano Spalletti  cerca la quadra, ma anche dietro la scrivania. La casella del Direttore Sportivo resta vuota e quella che sembrava una nomina scritta, destinata a Marco Ottolini, si sta trasformando in un ballottaggio a sorpresa. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’ex dirigente del  Genoa  non è più l’unico candidato forte. L’Amministratore Delegato  Damien Comolli  sta valutando seriamente un profilo internazionale, un nome nuovo che spariglia le carte:  James Gow. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

