Nuovo ds Juve | Ottolini perde posizioni spunta quel nome a sorpresa dall’Inghilterra! Valutazioni in corso da parte di Comolli

Nuovo ds Juve, colpo di scena per la scrivania: l’ex Genoa resta in corsa ma Comolli ora pensa al fedelissimo inglese, casting aperto. La Juventus è ancora un cantiere aperto, non solo in campo dove Luciano Spalletti cerca la quadra, ma anche dietro la scrivania. La casella del Direttore Sportivo resta vuota e quella che sembrava una nomina scritta, destinata a Marco Ottolini, si sta trasformando in un ballottaggio a sorpresa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex dirigente del Genoa non è più l’unico candidato forte. L’Amministratore Delegato Damien Comolli sta valutando seriamente un profilo internazionale, un nome nuovo che spariglia le carte: James Gow. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve: Ottolini perde posizioni, spunta quel nome a sorpresa dall’Inghilterra! Valutazioni in corso da parte di Comolli

News recenti che potrebbero piacerti

Nella sua migliore versione pur senza tanti titolari, il Napoli ha dominato la sfida con la Juve. Gli azzurri sono stati protagonisti con un pressing continuo e una chiarezza di idee e di intenzioni straordinarie. Neres è il colpo di cannone di questo nuovo Napoli, l Vai su X

Serie A, il Napoli batte la Juve con la doppietta di Hojlund, partenopei di nuovo in vetta. Questi i risultati della domenica: Napoli-Juventus 2-1, Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1, Cremonese-Lecce 2-0. Tre posticipi del lunedì: Pisa-Parma, Udinese-Geno - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | Nuovo ds Juve: nella lista di Comolli c'è il mago dei dati! Ottolini aspetta una risposta ma teme la beffa - Il club bianconero, da sei mesi senza direttore sportivo, non ha fretta ma il mercato di gennaio è dietro l’angolo. Come scrive tuttosport.com