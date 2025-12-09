Arezzo, 9 dicembre 2025 – . La scuola aretina ha arricchito il proprio gruppo di docenti come risposta all’aumento di richieste per le tastiere.Il maestro Fabiani porrà una solida formazione accademica e concertistica al servizio di allievi di tutte le età. Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music. La scuola aretina, punto di riferimento in città per la didattica musicale, ha arricchito il proprio gruppo di docenti con l’inserimento del maestro Giovanni Fabiani che porrà una lunga esperienza concertistica e una solida formazione accademica nelle tastiere a disposizione di allievi di ogni età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani