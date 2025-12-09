Nuovi Pirelli P Zero R e P Zero Trofeo RS equipaggiano la Porsche 911 GT3

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli P Zero, disponibile in varianti specifiche per tutta la gamma 911, equipaggia ora anche la Nuova Porsche 911 GT3. Lo fa con due pneumatici, in versioni sviluppate ad hoc, capaci di rispondere a differenti esigenze, il P Zero R e il P Zero Trofeo RS, quest’ultimo frutto dell’esperienza maturata con il fitment per la Porsche 911 GT3 RS, riconosciuto dalla stampa internazionale come il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista. Il P Zero R risponde alle esigenze delle vetture più performanti, rivelandosi la scelta ideale per tutte le situazioni di utilizzo quotidiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

