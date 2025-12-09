Seriamente apprezzata a livello globale, una nuova produzione originale di Netflix sta conquistando le classifiche di streaming con un successo immediato e crescente. Questa serie di dodici episodi ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori grazie alla sua trama avvincente, al pathos intenso e a un ritmo coinvolgente, diventando uno dei titoli più discussi e ricercati di fine 2025. la serie thriller “the price of confession”: un successo mondiale. posizionamento nelle classifiche di streaming. “ The Price of Confession ” si sta imponendo nelle classifiche di Netflix in molte nazioni, raggiungendo la settima posizione a livello mondiale e dominando diverse chart in paesi come Corea del Sud, Indonesia, Singapore e Vietnam. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Nuova serie Netflix 12 parti la serie thriller che non puoi perdere