nuova sede aic a roma laboratorio delle sfide agricole italiane

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 6 dicembre 2025, a Roma, l’Associazione Italiana Coltivatori ha aperto le porte della sua nuova sede nazionale, trasformando un’inaugurazione in un momento di confronto sulle sfide decisive per l’agricoltura italiana: PAC, filiere cerealicole, pesca e traiettorie di cambiamento per imprese, territori e comunità rurali. Una nuova casa per l’AIC e per i territori La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Il Ministro Tajani e il sottosegretario La Pietra hanno inaugurato la nuova sede nazionale di AIC: focus su PAC, filiere cerealicole, pesca e transizioni del settore