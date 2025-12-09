Nuova operazione Inter non sta trovando spazio | cambia maglia a gennaio

Gennaio si avvicina sempre di più e il calciomercato inizia a tenere banco con le squadre pronte a mettere mano al portafogli per cercare di mettere una pezza alle lacune derivanti dalle trattative estive. In casa Inter saranno diverse le operazioni, in particolare per quei calciatori che finora hanno trovato meno spazio nella prima parte di stagione. Inter, nuova partenza in prestito (Ansa Foto) – tvplay.it Il club nerazzurro sta cercando di capire quale sia il futuro migliore per quei giovani calciatori che non stanno trovando molto spazio nella prima parte di campionato. Tra questi ce ne sono alcuni che sono partiti già durante l’estate, senza però riuscire a trovare il minutaggio sperato nella squadra dove sono in prestito. 🔗 Leggi su Tvplay.it

