Nuova Merces-Benz GLB elettrica | spazio potenza e tecnologia in chiave full electric
Un SUV intermedio in grado di soddisfare gli amanti del brand della stella, con configurazione fino a sette posti a due e quattro ruote motrici. 🔗 Leggi su Dday.it
Mercedes GLB 2026: cambia tutto La nuova Mercedes GLB arriverà nelle concessionarie nella primavera del 2026. Inizialmente sarà disponibile solo in due versioni elettriche, ma arriveranno anche le ibride. #mercedesglb - facebook.com Vai su Facebook
