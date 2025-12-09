Nuova Mercedes-Benz GLB libertà spazio e versatilità full electric
ROMA (ITALPRESS) – Progettata in modo intelligente con spazi generosi per ospitare fino a sette persone, la nuova Mercedes-Benz GLB unisce un design off-road deciso a una funzionalità autentica. L’abitacolo, completamente ridisegnato e arricchito dall’innovativo Superscreen, stabilisce nuovi standard di qualità e tecnologia. La nuova GLB non è solo un’auto: è la compagna versatile di ogni giorno, pronta a offrire spazio alla spontaneità e a superare la semplice praticità. Grazie alle sue soluzioni intelligenti, supporta il guidatore in modo intuitivo: basta salire a bordo e partire. Il suo look distintivo e rinnovato le conferisce un carattere sicuro e carismatico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
