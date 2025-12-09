Nuova era per The Beach Luxury Club | Sharm si accende nel 2026

Sbircialanotizia.it | 9 dic 2025

Nel 2026 il The Beach Luxury Club si prepara a voltare pagina, con un profondo rinnovamento e un ritorno carico di aspettative a Sharm El Sheikh. Il percorso prende forma già a dicembre 2025, con la riapertura del club e una serie di appuntamenti pensati per sorprendere chi ama vivere il mare anche di notte. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

