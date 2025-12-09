Nuoto i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026
Con la fine dei gloriosi Europei in vasca corta di Lublino, si è conclusa anche l’annata internazionale del 2025. Sebbene infatti manchi ancora qualche appuntamento nazionale, primi su tutti i Campionati italiani assoluti al via giovedì 11 dicembre, la stagione in vasca corta sta per giungere al termine. A partire dal 2026 infatti le attenzioni saranno tutte incentrate sulla vasca lunga, in vista del grande evento dell’anno quali gli Europei di Parigi, che si svolgeranno dal 10 al 16 agosto 2026. Gli esperti e appassionati di nuoto lo sapranno, ma la vasca da 25m è una disciplina completamente diversa dalla vasca da 50m. 🔗 Leggi su Oasport.it
Con la fine dei gloriosi Europei in vasca corta di Lublino, si è conclusa anche l'annata internazionale del 2025.
