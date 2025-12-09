Nucleare Sogin punta sull’economia circolare | L’obiettivo è recuperare oltre il 95% dei materiali
Tra le iniziative più significative indicate nel Bilancio di sostenibilità del 2024, figurano il riutilizzo degli edifici esistenti, la riduzione della produzione di rifiuti, l’aumento delle percentuali di riciclo dei materiali prodotti durante gli smantellamenti, la minimizzazione dei rifiuti radioattivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sogin, online il Bilancio Sostenibilità 2024: il Gruppo punta al 95% di recupero dei materiali nel decommissioning - Energia 100% rinnovabile e criteri ESG per i fornitori: ecco le strategie della società di Stato. Lo riporta energiaoltre.it