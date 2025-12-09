Nucleare parla l’esperta Giovannini | Utile per la transizione necessario per la sicurezza L’Europa è indietro di 10 anni – Il video
Dopo anni di oblio, il nucleare è tornato al centro del dibattito politico e industriale. Complici i disordini geopolitici, il cambiamento climatico e le necessità energetiche legate allo sviluppo tecnologico, sempre più governi e istituzioni hanno ricominciato a investire su quella che per anni è stata considerata una fonte troppo costosa e rischiosa. Francesca Giovannini, direttrice esecutiva di Managing The Atom, il programma di ricerca sul nucleare dell’Università di Harvard, parlerà delle ragioni e dei rischi legati al ritorno dell’energia atomica durante La Scossa, il convegno organizzato da Open che si terrà domani mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. 🔗 Leggi su Open.online
Chi è Kathryn Bigelow, la regista che ha riscritto l’incubo nucleare: “Il nostro mondo è combustibile e nessuno ne parla”
“Attacco alla Russia con missili Tomahawk? Probabile risposta nucleare”: parla il politologo di Putin
Domani sarò ospite dell’Associazione nucleare italiana per parlare del futuro dell’energia nucleare in Italia ? Per chi è a Roma, Vi aspetto! - facebook.com Vai su Facebook
Nucleare, parla l’esperta Giovannini: «Utile per la transizione, necessario per la sicurezza. L’Europa è indietro di 10 anni» – Il video - Francesca Giovannini, direttrice del programma di ricerca sul nucleare dell'Università di Harvard, sarà tra i protagonisti de «La Scossa», il convegno sull'energia organizzato da Open in programma a R ... Riporta open.online
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it