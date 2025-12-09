Nucleare parla l’esperta Giovannini | Utile per la transizione necessario per la sicurezza L’Europa è indietro di 10 anni – Il video

Dopo anni di oblio, il nucleare è tornato al centro del dibattito politico e industriale. Complici i disordini geopolitici, il cambiamento climatico e le necessità energetiche legate allo sviluppo tecnologico, sempre più governi e istituzioni hanno ricominciato a investire su quella che per anni è stata considerata una fonte troppo costosa e rischiosa. Francesca Giovannini, direttrice esecutiva di Managing The Atom, il programma di ricerca sul nucleare dell’Università di Harvard, parlerà delle ragioni e dei rischi legati al ritorno dell’energia atomica durante La Scossa, il convegno organizzato da Open che si terrà domani mercoledì 10 dicembre all’Ara Pacis, a Roma. 🔗 Leggi su Open.online