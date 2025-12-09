Nova Milanese incidente sul lavoro | 28enne in ospedale

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente sul lavoro in Brianza: poco prima delle 14.30 di oggi, martedì 9 dicembre, un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro.L'incidenteIl fatto è successo a Nova Milanese in via Alcide de Gasperi 22, all'interno della Europ Frigo Transport. Al momento, le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

