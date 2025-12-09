Notte con Delitto | il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre alla Vineria Popolare di Lecce torna

LECCE - Improvvisart ritorna con la Notte con Delitto alla Vineria Popolare. Appuntamento Mercoledì 10 dicembre, dalle 21: siete tutte e tutti invitati a scoprire chi avrà commesso il crimine popolare con l’aiuto degli agenti speciali di Improvvisart.La “Notte con Delitto” è uno spettacolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

