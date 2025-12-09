Note mediterranee | la Nuova Orchestra Scarlatti in concerto con M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe
La Nuova Orchestra Scarlatti si esibisce nella suggestiva Chiesa di Donnaregina in un concerto intitolato
Note mediterranee: la Nuova Orchestra Scarlatti incontra M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe nella Chiesa di Donnaregina Nuova. Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 19.00, a Napoli, nella bella cornice della Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Largo Donnaregina) Note mediterranee ( ingresso libero fino a esaurimento posti ): la Nuova Orchestra Scarlatti, guidata da Bruno Persico, in veste di pianista e direttore, incontra in inedite e suggestive fusion tra classico, jazz, pop ed etno, due tra le più interessanti figure dell’attuale scena partenopea: M’BARKA BEN TALEB, musicista, cantante e performer tunisina, definita dalla stampa la “leonessa magrebina”, e DANIELE SEPE, amato e versatile sassofonista e compositore napoletano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
