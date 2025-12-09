Note mediterranee | la Nuova Orchestra Scarlatti in concerto con M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe

Puntomagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Nuova Orchestra Scarlatti si esibisce nella suggestiva Chiesa di Donnaregina in un concerto intitolato

Note mediterranee: la Nuova Orchestra Scarlatti incontra M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe nella Chiesa di Donnaregina Nuova. Mercoledì 10 dicembre 2025, alle  ore 19.00, a Napoli, nella bella cornice della  Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova  (Largo Donnaregina)  Note mediterranee  ( ingresso libero fino a esaurimento posti ): la  Nuova Orchestra Scarlatti, guidata da  Bruno Persico,  in veste di pianista e direttore, incontra in inedite e suggestive  fusion  tra classico, jazz, pop ed etno, due tra le più interessanti figure dell’attuale scena partenopea:  M’BARKA BEN TALEB, musicista, cantante e performer tunisina, definita dalla stampa la   “leonessa magrebina”, e  DANIELE SEPE, amato e versatile sassofonista e compositore napoletano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

note mediterranee la nuova orchestra scarlatti in concerto con m8217barka ben taleb e daniele sepe

© Puntomagazine.it - Note mediterranee: la Nuova Orchestra Scarlatti in concerto con M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe

Scopri altri approfondimenti

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | NOTE MEDITERRANEE, Concerto con M’Barka Ben Taleb e Daniele Sepe - NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | NOTE MEDITERRANEE, Concerto con M'Barka Ben Taleb e Daniele Sepe ... Riporta politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Note Mediterranee Nuova Orchestra