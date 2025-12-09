Norton-Cuffy nel mirino del Napoli | uno scout azzurro presente al BluEnergy Stadium durante Udinese-Genoa

Secondo un’esclusiva riportata da Nicolò Schiara su X, il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte scouting: un osservatore del club partenopeo è stato avvistato ieri al BluEnergy Stadium, dove ha seguito con particolare attenzione la prestazione del giovane terzino destro Brooke Norton-Cuffy. Lo stesso Cuffy è stato autore del gol del 2 a 1, decisivo per la vittoria del Grifone. Napoli su Norton-Cuffy: i dettagli. Ecco cosa si legge sul profilo X di Schira: “Uno scout del Napoli era ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton-Cuffy (classe 2004). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

