Norton-Cuffy nel mirino del Napoli | uno scout azzurro presente al BluEnergy Stadium durante Udinese-Genoa
Secondo un’esclusiva riportata da Nicolò Schiara su X, il Napoli continua a muoversi con decisione sul fronte scouting: un osservatore del club partenopeo è stato avvistato ieri al BluEnergy Stadium, dove ha seguito con particolare attenzione la prestazione del giovane terzino destro Brooke Norton-Cuffy. Lo stesso Cuffy è stato autore del gol del 2 a 1, decisivo per la vittoria del Grifone. Napoli su Norton-Cuffy: i dettagli. Ecco cosa si legge sul profilo X di Schira: “Uno scout del Napoli era ieri al BluEnergy Stadium per assistere alla partita tra Udinese e Genoa per monitorare il terzino destro Brooke Norton-Cuffy (classe 2004). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Malinovskyi e Norton-Cuffy regalano la vittoria al @genoacfc! ? An importan away W! #UdineseGenoa - facebook.com Vai su Facebook
Daniele De Rossi elogia Brooke Norton-Cuffy spiegando che "può diventare il più forte di tutti" Sull'esterno inglese del #Genoa c'è il forte interesse del #Napoli e anche l' #Inter ha chiesto informazioni (per l'estate) Vai su X
Norton-Cuffy segna e il Napoli c'era: ieri osservatori azzurri a Udine per lui - La conferma arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che fa ... Scrive tuttonapoli.net