Norris ha pagato un conto faraonico per poche ore di festa | Lando e i suoi erano stati sbattuti fuori

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte dei festeggiamenti di Lando Norris ad Abu Dhabi per la vittoria del titolo mondiale di Formula 1 è stata alquanto movimentata: il pilota inglese è stato sbattuto fuori assieme a parenti e amici dalla prima location scelta per la festa, a quel punto è scattato il 'Piano B'. Che è costato qualcosina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

norris ha pagato contoChi ha pagato il conto della cena di fine anno dei piloti di F1 ad Abu Dhabi: sempre il solito - I piloti di Formula 1 hanno rinnovato anche per questa stagione il consueto appuntamento con la cena di fine anno ... Come scrive fanpage.it