Nordio | da nuove norme Ue chiarezza giuridica per i centri migranti in Albania
Le decisioni del Consiglio Interni di ieri sbloccheranno l'utilizzo dei centri in Albania? "La situazione in questo momento è ancora soggetta alla decisione finale del cosiddetto trilogo, ma è un eccellente viatico verso una soluzione definitiva, che porterà chiarezza sia dal punto di vista giurisprudenziale, sia dal punto di vista operativo". Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Giustizia a Bruxelles. "Quindi siamo enormemente soddisfatti e siamo certi che entro pochissimo tempo questa confusione che c'era stata fino ad oggi nella giurisprudenza e nella gestione di questi flussi migratori sarà definitivamente accertata proprio in ambito normativo e quindi non ci sarà più spazio per esitazioni giurisprudenziali", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
