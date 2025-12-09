Non vuole lasciare la Ferrari in strada | la parcheggia sul balcone Intervengono autorità a Vienna

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane imprenditore di 28 anni ha deciso di parcheggiare la sua Ferrari sul balcone del suo appartamento a Vienna, evitando di lasciarla in strada. La scelta insolita ha attirato l'attenzione delle autorità, intervenute per gestire la situazione. L'episodio evidenzia le difficoltà legate alla mancanza di spazi di parcheggio nei condomini della città.

L’imprenditore 28enne aveva scelto una soluzione fuori dal comune per ovviare alla mancanza di un garage nel suo condominio di Vienna. Ma l’idea non ha convinto le autorità, che sono intervenute ordinando la rimozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Il Ravenna non vuole lasciare la vetta e ospita la Ternana, Marchionni: "Un banco di prova importante"

Stare insieme finché non lo odi: la teoria tossica di chi proprio non vuole lasciare

La Notte nel Cuore anticipazioni: Sevilay vuole lasciare Nuh

vuole lasciare ferrari stradaNon vuole lasciare la sua Ferrari per strada, la parcheggia al primo piano. La follia a Vienna: «Perché non me lo fanno fare» – Il video - La bravata nel suo appartamento a Vienna, l'intervento della polizia L'articolo Non vuole lasciare la sua Ferra ... Si legge su msn.com