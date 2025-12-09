Non vuole lasciare la Ferrari in strada | la parcheggia sul balcone Intervengono autorità a Vienna
Un giovane imprenditore di 28 anni ha deciso di parcheggiare la sua Ferrari sul balcone del suo appartamento a Vienna, evitando di lasciarla in strada. La scelta insolita ha attirato l'attenzione delle autorità, intervenute per gestire la situazione. L'episodio evidenzia le difficoltà legate alla mancanza di spazi di parcheggio nei condomini della città.
L’imprenditore 28enne aveva scelto una soluzione fuori dal comune per ovviare alla mancanza di un garage nel suo condominio di Vienna. Ma l’idea non ha convinto le autorità, che sono intervenute ordinando la rimozione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Ravenna non vuole lasciare la vetta e ospita la Ternana, Marchionni: "Un banco di prova importante"
Stare insieme finché non lo odi: la teoria tossica di chi proprio non vuole lasciare
La Notte nel Cuore anticipazioni: Sevilay vuole lasciare Nuh
C’è chi preferisce note floreali leggere, chi ama avvolgersi in fragranze orientali intense, chi cerca un’essenza fresca per ogni giorno e chi vuole lasciare una scia indimenticabile la sera. - facebook.com Vai su Facebook
#Milan e #Roma si sfidano per Joshua #Zirkzee, l'olandese vuole lasciare il #ManchesterUnited già a gennaio per tornare in Italia. #Tare e #Massara si sono già attivati e lo #United sarebbe disposto a cedere l’attaccante in prestito senza obbligo di riscatto. vi Vai su X
Non vuole lasciare la sua Ferrari per strada, la parcheggia al primo piano. La follia a Vienna: «Perché non me lo fanno fare» – Il video - La bravata nel suo appartamento a Vienna, l'intervento della polizia L'articolo Non vuole lasciare la sua Ferra ... Si legge su msn.com
Dall’Antitrust multa da 4,2 milioni di euro a Sky Italia per “pratiche commerciali scorrette” ilfattoquotidiano.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Pallamano: Germania e Norvegia staccano il pass per le semifinali ai Mondiali Femminili oasport.it
Blake Lively contro Justin Baldoni: il giudice di New York consiglia un accordo fuori dalle aule di tribunale movieplayer.it