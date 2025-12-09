Non vuole lasciare la Ferrari in strada | la parcheggia sul balcone Intervengono autorità a Vienna

Un giovane imprenditore di 28 anni ha deciso di parcheggiare la sua Ferrari sul balcone del suo appartamento a Vienna, evitando di lasciarla in strada. La scelta insolita ha attirato l'attenzione delle autorità, intervenute per gestire la situazione. L'episodio evidenzia le difficoltà legate alla mancanza di spazi di parcheggio nei condomini della città.

