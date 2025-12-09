Non solo Vasco Rossi sorpresa allo stadio | Achille Lauro sceglie Rimini per l' anteprima del nuovo tour

Riminitoday.it | 9 dic 2025

Non solo Vasco Rossi, con la data zero del 30 maggio e l'appuntamento con i fedelissimi del “Blasco Fan Club” la sera precedente. A Rimini è in arrivo un altro appuntamento di richiamo. Il calendario di Achille Lauro si arricchisce di una nuova, imperdibile, data: il 7 giugno allo Stadio Romeo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

