Non solo sport il PalaPanini diventerà Arena per il rilancio degli eventi culturali

Il PalaPanini si prepara a vivere una nuova fase, nella speranza di rilanciare la struttura anche oltre la sua funzione sportiva. Grazie ad un accordo siglato tra Modena Volley, Spettacoli Pro e SGR Music Show Agency, infatti, il palazzetto prenderà ufficialmente la denominazione di PalaPanini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Sport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini

