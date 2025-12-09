Non solo sport il PalaPanini diventerà Arena per il rilancio degli eventi culturali
Il PalaPanini si prepara a vivere una nuova fase, nella speranza di rilanciare la struttura anche oltre la sua funzione sportiva. Grazie ad un accordo siglato tra Modena Volley, Spettacoli Pro e SGR Music Show Agency, infatti, il palazzetto prenderà ufficialmente la denominazione di PalaPanini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sport e tortellini sotto rete. La San Nicola cucina al PalaPanini
parlandodisport.it. . Campionato di Superlega Maschile di Volley 2025/2026. Dal "PalaPanini" di Modena, la radiocronaca diretta della sfida tra Valsa Group Modena e Yuasa Battery Grottazzolina, 8ª giornata di Campionato. In diretta su Radio Pico Classic (F - facebook.com Vai su Facebook
Non solo sport, il PalaPanini diventerà "Arena" per il rilancio degli eventi culturali - Accordo tra la società pallavolistica e Spettacoli Pro e SGR Music Show Agency: si inizia il 27 marzo con lo show di Enrico Brignano ... Scrive modenatoday.it
Natale 2025, tutto pronto per "Gocce di Natale” a Torrione
