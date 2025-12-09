Non si presentano in commissariato per firmare e violano le prescrizioni del Daspo | denunciati due giovani

Non si sono presentati a firmare, così come da prescrizioni del Daspo. Due licatesi - di 19 e 29 anni - sono stati denunciati, dagli agenti del commissariato cittadino, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è violazione del divieto d'accesso ai luoghi dove si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it