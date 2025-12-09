Non serve aspettare nuovi farmaci | ecco come Pisa combatte la degenerazione della retina

PISA – Una speranza concreta per chi combatte contro il buio. Arriva dai laboratori dell’Istituto di neuroscienze del Cnr di Pisa una scoperta che potrebbe cambiare la vita dei pazienti affetti da retinite pigmentosa. Il team di ricerca ha individuato una strategia terapeutica immediatamente applicabile. Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Progress in Retinal and Eye Research. La chiave di volta è il riutilizzo di un farmaco già noto: il desametasone. La retinite pigmentosa è una malattia genetica rara e crudele. Spegne prima i bastoncelli, che permettono la visione notturna. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it