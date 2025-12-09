Non lo nomino neanche – Russell Crowe seppellisce Il gladiatore 2 | ecco cosa hanno rovinato

Russell Crowe critica duramente il tanto atteso sequel di

Russell Crowe senza mezzi termini contro Il gladiatore 2: l’attore, in un’intervista a una radio australiana, ha accusato il film di non aver minimamente colto ciò che rendeva unico il cult del 2000 con protagonista Massimo Decimo Meridio, ovvero la ‘statura morale’ del personaggio, a suo dire «Penso che il recente sequel – quello che non serve nemmeno nominare – sia un esempio davvero sfortunato del fatto che persino chi l’ha realizzato non abbia capito cosa rendesse speciale il primo film. Non erano la pompa, né la messa in scena, né l’azione: era il nucleo morale.» Crowe ha criticato – senza troppi giri di parole – la svolta del personaggio – che nel sequel non compare, ma di cui viene lasciata intendere una relazione extraconiugale passata “Sul set c’era una lotta quotidiana per difendere il nucleo morale del personaggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it