Non ci sono soldi | la risposta della Balivo scatena la Lucarelli sul dramma delle decorazioni Natalizie

Selvaggia Lucarelli ha lanciato una nuova frecciatina a Caterina Balivo, stavolta sull' assenza di decorazioni natalizie nel suo programma La volta buona. Balivo, nel rispondere ad alcuni commenti sui social che le chiedevano come mai il talk di Rai 1 non fosse ancora vestito a festa, considerato che siamo all'8 dicembre, ha spiegato che "non ci sono soldi". Una giustificazione che appare bizzarra. Lucarelli ha consigliato a Balivo di vendere le sue scarpe per racimolare i soldi per "un alberello dai cinesi". Il post di Selvaggia Lucarelli sulla Balivo Nel rispondere ad alcuni spettatori, Caterina Balivo ha spiegato che un autore del programma le ha detto che "non ci sono soldi" per le decorazioni natalizie e, per ragioni che non ha approfondito, ha detto che non può provvedere di tasca propria, pagando un albero o altri addobbi per la trasmissione.