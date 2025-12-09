Non badare a spese per la qualità del cibo | è investimento per il benessere insieme allo stile di vita Parola di nutrizionista

La dieta mediterranea non è solo cibo e non è solo conteggio di calorie: è uno stile di vita. Le dritte del nutrizionista per vivere meglio. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Buongiorno. L’Europa dei volenterosi, insieme all’Italia meloniana, ha deciso di non badare a spese per far continuare la guerra agli ucraini, facendo gli eroi con i morti degli altri. Fino a ieri dicevano che si sarebbero battuti comprando le armi dagli USA e invi - facebook.com Vai su Facebook

"Non badare a spese per la qualità del cibo: è investimento per il benessere insieme allo stile di vita". Parola di nutrizionista - La dieta mediterranea non è solo cibo e non è solo conteggio di calorie: è uno stile di vita. Scrive gamberorosso.it