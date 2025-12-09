Nomination ai Golden Globes 2026 | ecco l’elenco completo di film e serie nove candidature per Una battaglia dopo l’altra

Le candidature per l’83esima edizione dei Golden Globes 2026 sono state annunciate e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson si è imposto come favorito con nove candidature. Compresi miglior film (commedia o musical), miglior regia, miglior attore protagonista per Leonardo DiCaprio, miglior attrice protagonista per Chase Infiniti e candidature da non protagonista per Benicio Del Toro, Sean Penn e Teyana Taylor. Seguono da vicino Affeksjonsverdi (otto candidature) e I peccatori (sette). Hamnet di Chloé Zhao, adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell sulla morte del figlio di William Shakespeare, uscirà in gran parte dei cinema europei all’inizio del prossimo anno e conta sei candidature. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

