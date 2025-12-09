Nomination ai Golden Globes 2026 | ecco l’elenco completo di film e serie nove candidature per Una battaglia dopo l’altra

Le candidature per l’83esima edizione dei  Golden Globes 2026 sono state annunciate e  Una battaglia dopo l’altra  di Paul Thomas Anderson si è imposto come favorito con nove candidature. Compresi miglior film (commedia o musical), miglior regia, miglior attore protagonista per  Leonardo DiCaprio, miglior attrice protagonista per  Chase Infiniti  e candidature da non protagonista per  Benicio Del Toro,  Sean Penn  e  Teyana Taylor. Seguono da vicino  Affeksjonsverdi  (otto candidature) e  I peccatori  (sette).  Hamnet  di Chloé Zhao, adattamento del romanzo di Maggie O’Farrell sulla morte del figlio di William Shakespeare, uscirà in gran parte dei cinema europei all’inizio del prossimo anno e conta sei candidature. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nomination golden globes 2026Nomination ai Golden Globes 2026: ecco l'elenco completo di film e serie candidati - Segue il norvegese Sentimental Value di Joachim Trier, passato a Cannes, che in Italia uscirà il 22 gennaio ... Segnala vanityfair.it

