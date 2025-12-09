Nola Antonio Sommese muore a 44 anni | domani i funerali
Grave lutto a Nola, dove la comunità piange la scomparsa improvvisa di Antonio Sommese, venuto a mancare prematuramente all’età di 44 anni. La notizia ha scosso l’intera città, che ricordava Antonio come un giovane uomo gentile, educato e sempre pronto a regalare un sorriso. Molto conosciuto in paese, Antonio coltivava da sempre una grande passione . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
A Nola, tra le strade che profumano di tradizione, oggi si avverte un silenzio diverso. È il silenzio lasciato Antonio Sommese , 44 anni, che con le sue mani e il suo cuore teneva viva una storia di famiglia: quella della pizza a ruoto e del pane fatto come una volt - facebook.com Vai su Facebook
Lutto a Nola per la morte di Antonio Sommese: “La città perde un artigiano e un giovane perbene” - L’uomo era molto conosciuto in città ed era ritenuto un ragazzo gentile, educato e sempre sorridente. Si legge su internapoli.it
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete concedono il ... oasport.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it