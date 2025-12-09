Tempo di lettura: < 1 minuto Nocera Superiore continua a mettere al centro la prevenzione e il benessere dei cittadini con un nuovo appuntamento dedicato alla salute. Sabato 13 dicembre 2025, presso l’Arena Mazzini, si terrà l’iniziativa “Ascolta il tuo Cuore”, la giornata di prevenzione dedicata alle patologie cardiovascolari. Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nell’area parcheggio alle spalle del municipio, i cittadini avranno la possibilità di effettuare controlli cardiologici e ricevere valutazioni specialistiche grazie alla presenza del dottor Renato Gioia, cardiologo UTIC dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e dirigente medico dell’ASL Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nocera Superiore rinnova il suo impegno per la salute