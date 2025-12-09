Nobel | incertezza sull’attesa prima apparizione dell’esponente dell’opposizione venezuelana Machado in 11 mesi
La visita della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado a Oslo per ricevere il Premio Nobel per la Pace è ancora avvolta nel mistero: la conferenza stampa prevista per martedì. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
CALENDARIO POETICO Oggi è sabato 6 dicembre 2025. Buongiorno! 6 dicembre 1942: nasce a Griffen lo scrittore e poeta austriaco contemporaneo Peter Handke, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 2019. 6 dicembre 1947: nasce a Ro - facebook.com Vai su Facebook
Terribile rissa alla Villa Comunale di Mesagne, 22enne arrestato per tentato omicidio virgilio.it
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily