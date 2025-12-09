Nobel è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia | oggi annullata la conferenza stampa
Sulla presenza di Machado alla cerimonia Nobel in Norvegia si sollevano dubbi e incertezze. La leader dell'opposizione venezuelana, considerata una dissidente, avrebbe dovuto partecipare al ritiro del premio, ma la sua assenza e l’annullamento della conferenza stampa alimentano sospetti sul suo coinvolgimento e sulle ragioni della sua possibile mancata presenza.
La leader delle opposizioni in Venezuela è considerata una dissidente e il mese scorso il governo ha fatto sapere che la sua partenza per Oslo per ritirare il premio sarebbe stata vista come una vera e propria fuga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giallo-Parisi all'antidoping: Giorgio o Attilio? E intanto il Nobel declina l'invito
Giallo sulla presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel: annullata la conferenza stampa
