Nobel è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia | oggi annullata la conferenza stampa

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla presenza di Machado alla cerimonia Nobel in Norvegia si sollevano dubbi e incertezze. La leader dell'opposizione venezuelana, considerata una dissidente, avrebbe dovuto partecipare al ritiro del premio, ma la sua assenza e l’annullamento della conferenza stampa alimentano sospetti sul suo coinvolgimento e sulle ragioni della sua possibile mancata presenza.

La leader delle opposizioni in Venezuela è considerata una dissidente e il mese scorso il governo ha fatto sapere che la sua partenza per Oslo per ritirare il premio sarebbe stata vista come una vera e propria fuga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

