nobel a rischio la presenza di machado a oslo

Maria Corina Machado non parlerà con i giornalisti e rischia anche di non poter partecipare alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace, in programma a Oslo il 10 dicembre. A spiegarlo è stato Erik Aasheim, che ha annunciato l’annullamento della conferenza stampa. Tradizionalmente, infatti, alla vigilia della consegna del riconoscimento, il premiato incontra i giornalisti. Machado, che è la leader dell’opposizione in Venezuela, ha però «detto che era difficile per lei venire in Norvegia. Speriamo che sia alla cerimonia». E perché? Perché non appare in pubblico dal 9 gennaio 2025, data in cui si è tenuta una manifestazione pubblica contro l’insediamento di Nicolas Maduro, al terzo mandato nel Paese ed eletto in circostanze controverse. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Flotilla nella zona ad alto rischio: anche pugliesi a bordo Israele, prossima azione per bloccare gli attivisti: "ci prepariamo a venire intercettati". Comune di Conversano: delibera per proporre il premio Nobel della pace ai bambini di Gaza
Il Nobel Philippe Aghion invita l’Ue a sostenere l’innovazione, ridurre la burocrazia e rafforzare il mercato interno, puntando su investimenti ad alto rischio e sul ruolo del venture capital ? https://l.euronews.com/tUuH - facebook.com Vai su Facebook
