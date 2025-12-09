No vax tormenta il gestore di un bar a Torino che lo prende a bastonate | Era fastidioso disturbava i clienti
Non ha mai indossato la mascherina, si è sempre rifiutato di esibire il green pass e, per cinque mesi, ha frequentato un bar di corso Orbassano infrangendo le normative anti Covid e cercando invano di promuovere le proprie idee parascientifiche. Questo torinese di 59 anni ha continuato a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
RicetteVegolose. Giulio Cercato · Make Me Feel. “Cosa cucino oggi?” è una domanda che tormenta spesso noi donne, e non solo Io ho una nuova amica che mi semplifica la gestione dei pasti: Olivia Ogni giorno mi propone ricette su misura, bilanciate e - facebook.com Vai su Facebook
Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti wired.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it