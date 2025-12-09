No alla repressione | in un liceo di Roma due settimane di scioperi e proteste

Romatoday.it | 9 dic 2025

La luna di miele con il nuovo dirigente scolastico sembra essere finita da un pezzo. E così al Righi, miglior liceo di Roma secondo Eduscopio, gli studenti tornano a mobilitarsi. Da oggi, martedì 9 dicembre, e fino a venerdì 19, sono in programma due settimane di scioperi e manifestazioni “contro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Occupati i licei Mamiani e Aristofane a Roma - Nella notte scorsa è stato occupato, forzando l'ingresso, il liceo Mamiani in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Da ansa.it