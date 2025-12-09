No alla repressione | in un liceo di Roma due settimane di scioperi e proteste
La luna di miele con il nuovo dirigente scolastico sembra essere finita da un pezzo. E così al Righi, miglior liceo di Roma secondo Eduscopio, gli studenti tornano a mobilitarsi. Da oggi, martedì 9 dicembre, e fino a venerdì 19, sono in programma due settimane di scioperi e manifestazioni “contro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dopo la “lista stupri” trovata nei giorni scorsi al liceo Giulio Cesare di Roma, un nuovo caso a Lucca. - facebook.com Vai su Facebook
#Cinema | "The Silent Revolution" di #LarsKraume Stasera #27novembre in prima serata su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky 1956. Durante una visita autorizzata a #Berlino Ovest, Theo e Kurt, due studenti dell'ultimo anno del liceo di Stalinstadt, as Vai su X
Occupati i licei Mamiani e Aristofane a Roma - Nella notte scorsa è stato occupato, forzando l'ingresso, il liceo Mamiani in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Da ansa.it
Traffico Lazio del 09-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it