No alla repressione | in un liceo di Roma due settimane di scioperi e proteste

La luna di miele con il nuovo dirigente scolastico sembra essere finita da un pezzo. E così al Righi, miglior liceo di Roma secondo Eduscopio, gli studenti tornano a mobilitarsi. Da oggi, martedì 9 dicembre, e fino a venerdì 19, sono in programma due settimane di scioperi e manifestazioni “contro. 🔗 Leggi su Romatoday.it