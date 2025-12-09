NM Live – Benfica-Napoli? Guai a sottovalutare Mourinho in Champions! Elmas sa fare tutto

Petrazzuolo, Salvatore Esposito, Zamboni, Santacroce, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com in onda su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. A seguire i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, gruppo compatto e coeso, mette paura perché riesce a superare qualsiasi ostacolo con maestria”. Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: Questo 3-4-3 sta dando grandi certezze al Napoli, proprio Antonio Conte, nel post partita contro la Juventus, ha sottolineato un aspetto, cioè l’importanza di Elmas nel ruolo di regista, in attesa che torni Lobotka tra due partite, stando alle parole del tecnico, che spera di averlo a disposizione per la sfida di Supercoppa. 🔗 Leggi su Parlami.eu

