NM Live – Benfica-Napoli? Guai a sottovalutare Mourinho in Champions! Elmas sa fare tutto
Petrazzuolo, Salvatore Esposito, Zamboni, Santacroce, Zaccaria e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com in onda su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli azzurri. A seguire i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, gruppo compatto e coeso, mette paura perché riesce a superare qualsiasi ostacolo con maestria”. Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: Questo 3-4-3 sta dando grandi certezze al Napoli, proprio Antonio Conte, nel post partita contro la Juventus, ha sottolineato un aspetto, cioè l’importanza di Elmas nel ruolo di regista, in attesa che torni Lobotka tra due partite, stando alle parole del tecnico, che spera di averlo a disposizione per la sfida di Supercoppa. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Mourinho al Benfica, affronterà il Napoli in Champions: il Qarabag distrugge la panchina di Lage
Dopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica
Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica
L'ex Napoli lancia l'avvertimento dal Portogallo: "Il Benfica provocherà il Napoli, faranno un brutto gioco psicologico per destabilizzarlo come successo con lo Sporting" - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO DIRETTA NM - Champions, Napoli: l’allenamento pre Benfica Vai su X
NM LIVE - Carmine Esposito: "Conte super allenatore, gestisce bene lo spogliatoio e tira fuori il meglio dai suoi, Benfica? Il Napoli può disputare una grande partita e fare ... - CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell'Empoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... Riporta napolimagazine.com
Sassuolo, per Pinamonti niente di grave: col Milan sarà in campo pianetamilan.it
Quante medaglie per l’Italia a Milano Cortina 2026? Roda fissa l’obiettivo della FISI oasport.it
Conferenza stampa Spalletti pre Juventus Pafos LIVE: le sue parole calcionews24.com
Che cosa vedere in tv stasera, 9 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da L’altro ispettore ... ilgiornaleditalia.it
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo ... ilgiorno.it
Zelensky a Palazzo Chigi. La replica a Trump: “Sempre pronto ad elezioni” lidentita.it