Nkunku un’altra occasione sprecata | il Milan vince ma lui si perde tra le linee

Il Milan conquista una vittoria importante contro il Torino, grazie a una rimonta entusiasmante. Tuttavia, Christopher Nkunku si distingue per una prestazione sottotono, sprecando un'occasione che avrebbe potuto fare la differenza. La partita mette in evidenza le difficoltà del giocatore nel trovare continuità e incisività, facendo riemergere i dubbi sulle sue capacità.

Il Milan brilla con una splendida rimonta, ma Christopher Nkunku spreca ancora un'occasione: la prestazione opaca col Torino allontana i ricordi del giocatore del Lipsia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku, un’altra occasione sprecata: il Milan vince, ma lui si perde tra le linee

Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un'altra chance con l'Atalanta

Torino-Milan, probabili formazioni: poche speranze per Pulisic. Nkunku altra occasione

Loftus-Cheek preferito a Ricci, un'altra chance per Nkunku Bartesaghi torna titolare Come valutate le scelte del Mister? - facebook.com Vai su Facebook

Probabile formazione Milan: altra chance per Nkunku, Loftus al posto di Ricci Vai su X