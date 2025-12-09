Niente garage? Parcheggia la Ferrari sul balcone di casa
Il parcheggio non è un problema per un giovane imprenditore di Vienna che ha scelto di lasciare la sua Ferrari 296 Gtb sul balcone di casa. Una storia diventata virale sui social in particolare su TikTok dove l’utente "sternwerk7" ha pubblicato video che mostrano la supercar sollevata con un autogru sulla terrazza di un appartamento al primo piano, invece che in garage. Il proprietario, Amar Dezic, 28 anni, appare nei video mentre lava l’auto e sorseggia un caffè davanti al bolide, commentando: “ Volevo solo portare un po’ di atmosfera italiana nel 21° distretto di Vienna, ma purtroppo abbiamo già ricevuto comunicazioni ufficiali”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
