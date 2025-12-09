Niente gara a Natale Palio rinviato il Trofeo

Il Trofeo Gli armi del Palio del Golfo sarà rinviato a causa delle festività natalizie. La tradizionale competizione in mare, prevista solitamente in questo periodo, non si svolgerà come di consueto, lasciando in attesa appassionati e partecipanti. La decisione è stata presa per rispettare le celebrazioni di fine anno e garantire la sicurezza di tutti gli atleti e gli spettatori.

Gli armi del Palio del Golfo non scenderanno in acqua a ridosso del Natale per contendersi il tradizionale Trofeo. Manca ancora l'ufficialità, ma l'intendimento – legato anche al nuovo corso del movimento, in affiliazione alla Federazione italiana canottaggio a sedile fisso – è quello di organizzare un evento a metà gennaio, che celebri le festività ma che di fatto rappresenti anche il nuovo corso intrapreso dalle borgate. L'esordio stagionale degli equipaggi delle tredici borgate, che in questi mesi hanno ricominciato la preparazione, potrebbe tenersi domenica 18 gennaio. In questo senso, a breve dovrebbe tenersi una riunione tra le borgate per pianificare l'evento.

