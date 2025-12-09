Niente caos rifiuti a San Ferdinando il sindaco Gaetano replica al Pd
Il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, risponde alle accuse del consigliere Mazzitelli (Pd) riguardo alla gestione dei rifiuti e al monitoraggio ambientale nel comune, assicurando che non vi sono situazioni di caos e sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel mantenere un ambiente pulito e controllato.
Monitoraggio ambientale e la gestione dei rifiuti nel Comune di San Ferdinando, il sindaco Luca Gaetano replica sull'interrogazione del consigliere Mazzitelli (Pd). “Ritengo opportuno fornire i dovuti chiarimenti - spiega in una nota Gaetano - ringraziando oltremodo per l’opportunità di poter. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
INTERROGAZIONE PD SU RIFIUTI E QUALITA’ DELL’ARIA A SAN FERDINANDO: IL SINDACO RISPONDE - In riferimento all’articolo pubblicato sulla stampa locale concernente le attività di monitoraggio ambientale e la gestione dei rifiuti nel Comune di San ... Scrive inquietonotizie.it
