Nidi aperti la sera crescono gli esperimenti Ma restano le liste d’attesa Paradosso Pnrr avremo più asili ma senza il personale per aprirli

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura serale dei nidi e delle scuole infanzia sta crescendo, offrendo nuove opportunità alle famiglie. Tuttavia, persistono le liste d’attesa e il paradosso del PNRR: più strutture, ma carenza di personale. In Piemonte e a Roma, si sperimentano iniziative innovative per facilitare l’organizzazione familiare e favorire il welfare.

In Piemonte, in circa cento asili nido, senza alcuna spesa per le famiglie, i bambini potranno restare di più a scuola oppure andarci anche il sabato mentre a Roma al Municipio XIV è partita l’iniziativa “Stasera esco io”: due scuole comunali (nidi e infanzia) restano aperte fino alle 22,30 per concedere a mamme e papà una serata senza figli. Un esperimento, quest’ultimo, attivato per la prima volta nella capitale ma già sperimentato con successo all’ asilo “YoYo” di Genova. C’è attivo anche l’ asilo nido Dadà a Milano che accoglie più bimbi al costo di 90 euro a notte dalle ore 17.30 e i “Folli folletti” di Trieste che oltre ad essere aperto ogni giorno fino alle 20 garantisce ai genitori di accedere ad un servizio 24 ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

