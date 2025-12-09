Nidi aperti la sera crescono gli esperimenti Ma restano le liste d’attesa Paradosso Pnrr avremo più asili ma senza il personale per aprirli

L'apertura serale dei nidi e delle scuole infanzia sta crescendo, offrendo nuove opportunità alle famiglie. Tuttavia, persistono le liste d’attesa e il paradosso del PNRR: più strutture, ma carenza di personale. In Piemonte e a Roma, si sperimentano iniziative innovative per facilitare l’organizzazione familiare e favorire il welfare.

In Piemonte, in circa cento asili nido, senza alcuna spesa per le famiglie, i bambini potranno restare di più a scuola oppure andarci anche il sabato mentre a Roma al Municipio XIV è partita l’iniziativa “Stasera esco io”: due scuole comunali (nidi e infanzia) restano aperte fino alle 22,30 per concedere a mamme e papà una serata senza figli. Un esperimento, quest’ultimo, attivato per la prima volta nella capitale ma già sperimentato con successo all’ asilo “YoYo” di Genova. C’è attivo anche l’ asilo nido Dadà a Milano che accoglie più bimbi al costo di 90 euro a notte dalle ore 17.30 e i “Folli folletti” di Trieste che oltre ad essere aperto ogni giorno fino alle 20 garantisce ai genitori di accedere ad un servizio 24 ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nidi aperti la sera, crescono gli esperimenti. Ma restano le liste d’attesa. “Paradosso Pnrr, avremo più asili ma senza il personale per aprirli”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

AVVISO - BONUS NIDI GRATIS PER ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DEI NIDI PUBBLICI E PRIVATI Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’abbattimento della retta per la frequenza di nidi o micro - facebook.com Vai su Facebook

Asili nido aperti la sera di San Valentino - Per la sera di San Valentino, il 14 febbraio, i nidi comunali di Collegno (Torino) saranno aperti gratuitamente per permettere alle mamme e ai papà con bambini di età 18- Secondo rainews.it