Nicole Kidman conferma di essere una grande fan del pisolino | ecco i benefici del Power Nap

A nche le dive di Hollywood accusano la stanchezza. Quando succede a Nicole Kidman, di sentirsi affaticata e fuori forma in pieno giorno, la soluzione è a portata di mano: all’attrice australiana, 58 anni, basta ritagliarsi una pausa pisolino per ricaricare le pile. La star ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Interview Magazine: «Mi è sufficiente schiacciare un pisolino di 20 minuti per tornare più forte di prima». Si parla di power nap non a caso: anche solo una piccola parentesi di sonno pomeridiano ha la capacità di rigenerare corpo e mente, alleggerire dallo stress e migliorare concentrazione, umore e creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

