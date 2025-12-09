Nicolas Sarkozy esce il libro sulle tre settimane trascorse in prigione | Il grigio dominava tutto divorava tutto Si finisce per sentirsi colpevoli solo per contaminazione esterna

Vanityfair.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex presidente della Repubblica francese è stato incarcerato dopo la condanna a cinque anni nel procedimento sul presunto finanziamento libico della campagna presidenziale 2007. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

nicolas sarkozy esce il libro sulle tre settimane trascorse in prigione il grigio dominava tutto divorava tutto si finisce per sentirsi colpevoli solo per contaminazione esterna

© Vanityfair.it - Nicolas Sarkozy, esce il libro sulle tre settimane trascorse in prigione: «Il grigio dominava tutto, divorava tutto. Si finisce per sentirsi colpevoli solo per contaminazione esterna»

Leggi anche questi approfondimenti

nicolas sarkozy esce libroNicolas Sarkozy, esce il libro sulle tre settimane trascorse in prigione: «Il grigio dominava tutto, divorava tutto. Si finisce per sentirsi colpevoli solo per contaminazione ... - L’ex presidente della Repubblica francese è stato incarcerato dopo la condanna a cinque anni nel procedimento sul presunto finanziamento libico della campagna presidenziale 2007 ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy Esce Libro