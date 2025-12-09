Nicolai | Sella una vittoria che mi emoziona | Questi ragazzi non si tirano mai indietro

Dopo tre sconfitte consecutive, la Benedetto XIV torna a sorridere con una vittoria importante contro Avellino. Il GM Renato Nicolai ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l'impegno dei ragazzi e l'emozione per questa conquista, che rappresenta un passo fondamentale nel cammino della squadra.

Dopo la meritata vittoria contro Avellino, il gm Renato Nicolai ha analizzato la prestazione della Benedetto XIV, che dopo tre sconfitte consecutive è tornata a muovere la classifica. "Domenica mi sono emozionato, abbiamo giocato con un ottimo atteggiamento, con grandissima voglia e spirito di sacrificio. Lo staff tecnico ha preparato ancora una volta molto bene la partita: abbiamo tolto certezze da Avellino, che mercoledì aveva giocato molto bene e vinto in maniera agevole contro la Fortitudo Bologna. Eravamo ancora senza Tiberti, con Moretti che aveva fatto solo 3 allenamenti con la squadra, in più Fall si è bloccato con la schiena e faceva fatica anche a camminare.