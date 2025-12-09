Nicholas Lyam Basilone trascina la rappresentativa veneta di tennis

Veneziatoday.it | 9 dic 2025

Termina la prima fase della Coppa D'inverno, campionato nazionale riservato ai migliori tennisti u13 e u14 d'Italia. Per la seconda volta dal 2009 il Veneto conquista un posto nelle final four di Tirrenia. Competizione giocata presso i Comunali di Vicenza che vedeva il team Veneto con Campania.

