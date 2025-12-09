Nicholas Lyam Basilone trascina la rappresentativa veneta di tennis
Termina la prima fase della Coppa D'inverno, campionato nazionale riservato ai migliori tennisti u13 e u14 d'Italia. Per la seconda volta dal 2009 il Veneto conquista un posto nelle final four di Tirrenia. Competizione giocata presso i Comunali di Vicenza che vedeva il team Veneto con Campania. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Veneto batte Calabria 43 Anche oggi sofferenza e vittoria ottenuta grazie alle ragazze che hanno vinto tutti gli incontri. Poi Nicolas Lyam con Alessia Minzat hanno chiuso la pratica 61 62 nell'ultimo match eliminando la Calabria. La classifica vede il Veneto in t - facebook.com Vai su Facebook
