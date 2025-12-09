Nfl | Chiefs 7 indizi fanno ben più di una prova La resurrezione di Jordan Love

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dinastia di Kansas City sembra essersi definitivamente chiusa con l'ultima sconfitta. Il qb di Green Bay sta giocando ad alto livello e i Packers tornano a far paura. Anche se i Rams restano i favoriti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

