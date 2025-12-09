Neve e ghiaccio ecco le strade dove è obbligatorio avere le catene a bordo | coinvolte anche le Madonie
Dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026 scatterà in Sicilia orientale l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su numerosi tratti di strade statali considerati a rischio di nevicate o formazione di ghiaccio durante i mesi più freddi. Lo ricorda Anas, nell’ambito delle misure previste per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Neve e ghiaccio in Valfurva, chiusa la strada statale 300 del Passo di Gavia
“Le tende sono state distrutte, il campo è ricoperto da più di un metro di ghiaccio”: centinaia di escursionisti bloccati da una violenta tempesta di neve
L’arte (italiana) di mettere in scena i Giochi della neve e del ghiaccio
Ripara il parabrezza da ghiaccio e neve con meno di 13 euro: protezione invernale a prezzo conveniente - facebook.com Vai su Facebook
Approvato il Piano per rischio neve e ghiaccio 2025-2026 ? Tra le priorità: viabilità, trasporti, assistenza sociale e sanitaria, gestione delle scuole, criticità ambientali e alberature, telecomunicazioni. Info ow.ly/vbFx50XCFy3 Vai su X
Neve e ghiaccio in strada. Scatta oggi l’obbligo di catene a bordo e pneumatici invernali - Sarà in vigore fino al 15 aprile su tracciati urbani, extraurbani e autostrade. Riporta lanazione.it
Viaggio a Rafah, città cancellata, tra macerie infinite e fantasmi. «In questo tunnel Hamas ha tenuto per ... corriere.it
Bimbi nel bosco, legale: "Dai genitori disponibilita' a collaborare" corriere.it
Minori e abuso di internet, l’Australia fa sul serio: entra in vigore la legge che vieta i social agli under ... secoloditalia.it
Zelensky a Roma da Meloni: «Mi fido di lei» lettera43.it
Dazn, boom di ascolti per la 14esima giornata: ecco quanti spettatori hanno visto Napoli Juve lettera43.it
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced è stato classificato dal PEGI: l’annuncio del remake imminente? game-experience.it