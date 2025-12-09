Neve da record e impianti riaperti | assalto di sciatori sul Gran Sasso

Con nevicate da record e condizioni ideali, il Gran Sasso si prepara a una stagione sciistica intensa. L'Aquila - Campo Imperatore ha riaperto funivia e piste principali, mentre Campo Felice ha avviato le attività con il campo scuola e le prime escursioni in sicurezza, attirando numerosi appassionati di sport invernali.

L'Aquila - Campo Imperatore torna operativo con funivia e piste principali, mentre Campo Felice avvia la stagione con il campo scuola aperto e prime attività in sicurezza. La stagione invernale sul Gran Sasso riparte con entusiasmo: nel giorno dell'Immacolata la storica stazione di Campo Imperatore ha riaperto agli sciatori, riportando in funzione la funivia Fonte Cerreto–Campo Imperatore e gli impianti in quota. Fin dalle prime ore del mattino, le cabine hanno trasportato un flusso costante di visitatori, con centinaia di appassionati provenienti non solo dall'Abruzzo, ma anche da Lazio, Marche e Molise, richiamati dalle buone condizioni del manto nevoso e dalla possibilità di inaugurare la stagione sulle piste più alte dell'Appennino.

